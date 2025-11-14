Info lavoro: lavori stradali intorno alla stazione Pointe du Lac - Créteil

Nell'ambito della costruzione della futura stazione di Pointe du Lac e della passerella che collega la stazione della metropolitana 8 al centro commerciale François Mitterrand, sono previsti lavori stradali sulla RD 1.

Questi interventi si svolgeranno durante due o tre notti, tra lunedì 17 e giovedì 20 novembre 2025, dalle 21 alle 6, al fine di adattare la segnaletica all'altalena della RD 1.

Il traffico sarà parzialmente interrotto in entrambe le direzioni durante queste notti. Saranno attuate deviazioni stradali e rinvii delle fermate degli autobus (linee 117, 181, 281, 308 e 12).

Dal 20 novembre 2025 al 31 gennaio 2026, il traffico sarà spostato sulla parte sud-orientale della RD 1, mantenendo entrambe le direzioni e limitando il limite di velocità di 30 km/h.

Nell'ambito di queste operazioni è prevedibile un inquinamento acustico.

Saïd, il tuo agente locale, è a tua disposizione per qualsiasi domanda al numero 06 32 87 00 52.

Vi assicuriamo il nostro desiderio di ridurre al minimo i disagi alla vita del vostro quartiere e vi ringraziamo per la vostra comprensione.