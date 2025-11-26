Alberi scelti con cura per il C1
Le piantagioni di alberi e piante sono iniziate intorno alle stazioni!
Selezionati per la loro robustezza e adattamento al clima dell'Ile-de-France, compongono un paesaggio sostenibile e vivace intorno alle località.
Questa tavolozza vegetale, che mescola alberi, arbusti e piante perenni, contribuirà alla freschezza urbana e alla biodiversità locale.
Durante tutto l'anno, fogliame e fioriture offriranno una tavolozza colorata e mutevole, dando vita ai dintorni e ai tetti verdi delle stazioni.
© Île-de-France Mobilités