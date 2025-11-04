Info lavori: lavori stradali intorno alla stazione di Limeil-Brévannes

Al fine di realizzare l'attraversamento pedonale sicuro che consentirà di raggiungere la stazione di Limeil-Brévannes, sono previsti lavori stradali nella notte tra il 5 e il 6 novembre 2025, dalle 21:00 alle 5:00.

Il traffico sarà interrotto su parte di Alice Guy Avenue e Sarah Breedlove Avenue. Sarà istituita una deviazione stradale.

Anche il percorso pedonale all'incrocio tra Paul Valéry Street e Alice Guy Avenue sarà modificato.

L'accesso al lungomare sarà mantenuto.

L'inquinamento acustico è prevedibile come parte di questa operazione.

Saïd, il tuo agente di sensibilizzazione, è a tua disposizione per rispondere alle tue domande. Può essere raggiunto al numero 06 32 87 00 52.

Vi assicuriamo il nostro desiderio di ridurre al minimo i disagi alla vita del vostro quartiere e vi ringraziamo per la vostra comprensione.