D-2 prima dell'inaugurazione del cavo C1
Pubblicato su
Tra 2 giorni, la prima funivia urbana dell'Île-de-France aprirà le porte delle sue cabine!
Ancora un po' di pazienza prima di sorvolare la Val-de-Marne tra Créteil e Villeneuve-Saint-Georges.
Per sfruttare appieno questa giornata del 13 dicembre, ricordati di portare un biglietto di trasporto valido! Puoi salire a bordo del C1 con un pass Navigo valido o un biglietto Bus-Tram-Cable caricato sul tuo smartphone o su un pass Navigo Easy.
Trova tutte le informazioni sui prezzi: https://www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs
© Île-de-France Mobilités / Laurent Grandguillot