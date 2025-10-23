Le cabine del cavo C1 sono state ricevute!
Nuovo traguardo raggiunto per il cavo C1: tutte le 105 cabine (+ 2 di riserva) sono state controllate da Île-de-France Mobilités.
Dopo diversi mesi di circolazione nelle loro coperture protettive, le cabine sono state tutte scoperte per nuovi controlli per garantire la qualità della fabbricazione: aspetto esterno e interno, apertura di porte e finestre, dispositivo di videosorveglianza, dispositivi di chiamata, sedili ...
I test finali saranno effettuati prima della messa in servizio per effettuare i controlli finali riguardanti l'illuminazione e le informazioni ai passeggeri.
Il cavo C1 sta ora entrando nella sua fase finale: la corsa in bianco.
© Île-de-France Mobilités / Laurent Grandguillot