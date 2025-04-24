Stazione Limeil-Brévannes: molteplici progressi
L'attività del cantiere della stazione di Limeil-Brévannes è in pieno svolgimento!
Sono in corso importanti lavori di sterro che prefigurano gli sviluppi che circonderanno le officine – i garage e la stazione.
Il terreno scavato viene riutilizzato per creare pendii che saranno vegetati entro la fine dell'anno.
Le banchine della stazione stanno gradualmente prendendo forma mentre le cabine iniziano ad allinearsi all'interno delle officine-garage.
Sebbene i lavori in corso siano meno spettacolari dell'elevazione dei tralicci, sono altrettanto impegnativi ed essenziali per il corretto funzionamento della linea.
Molti compagni con più specialità sono impegnati ogni giorno per finalizzare la tua stazione come vedrai nelle nostre immagini.
© Île-de-France Mobilités / Laurent Grandguillot