Info lavoro: lavori stradali intorno alla stazione di Valenton
Al fine di completare l'attraversamento pedonale sicuro che consentirà di raggiungere la stazione di Valenton, sono previsti lavori stradali per la notte tra il 6 e il 7 novembre 2025, dalle 21:00 alle 5:00.
Il traffico sarà interrotto su una parte di Gabriel Peri Street.
Sarà istituita una deviazione stradale e sarà mantenuto l'accesso ai residenti.
L'inquinamento acustico è prevedibile come parte di questa operazione.
Saïd, il tuo agente di sensibilizzazione, è a tua disposizione per rispondere alle tue domande. Può essere raggiunto al numero 06 32 87 00 52.
Vi assicuriamo il nostro desiderio di ridurre al minimo i disagi alla vita del vostro quartiere e vi ringraziamo per la vostra comprensione.