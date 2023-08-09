Cavo C1, andiamo!

Data di pubblicazione: 23 settembre 2022

Alla fine di settembre 2022, il cavo C1, la 1a funivia dell'Île-de-France, entrerà in una fase di concretizzazione, con l'inizio dei lavori preparatori, a Créteil.

Prima di dirvi di più, diamo un'occhiata alle fasi principali del progetto:

2013 > 2016: sviluppo del Project Objectives and Main Features File (DOCP)

2016: consultazione preliminare

2017 > 2018: studi di diagrammi concettuali e dossier di inchiesta pubblica che integrano gli insegnamenti della consultazione

2019: inchiesta pubblica e dichiarazione di pubblica utilità del progetto

2020-2021: studi pre-progetto (AVP) che integrano le lezioni dell'inchiesta pubblica / designazione del consorzio Doppel France responsabile della progettazione-costruzione-manutenzione del cavo C1 (Doppelmayr France / Egis Rail / Spie Batignolles / Atelier Schall / France Travaux)

2022: studi di progetto (PRO) / inizio dei lavori di concessione

È entro il 2025 che il cavo C1 sarà messo in servizio e che servirà Créteil, Limeil-Brévannes, Valenton e Villeneuve-Saint-Georges.

