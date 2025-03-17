Novità sul corridoio verde La Végétale

Lo svolgimento del cavo definitivo sull'ultimo tratto della linea è stato completato e la maggior parte delle strade che erano state chiuse all'inizio dell'anno sono state ora riaperte.

Nel Parc Saint-Martin, i sentieri sono stati riaperti da venerdì 28 febbraio.

Nel Parc de la Ballastière:

i lavori stradali sono necessari e inizieranno alla fine di marzo e saranno completati entro la metà di maggio 2025;

durante questi lavori, i percorsi lungo Saint-John Perse Street, tra i due piloni, saranno parzialmente chiusi o modificati;

L'accesso alla pista da bowling è riaperto.

