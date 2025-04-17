Tutte le opere civili sono ora completate

Nelle ultime settimane, la costruzione della 1a funivia urbana dell'Île-de-France ha raggiunto una nuova fase: tutte le opere civili sono state completate su tutte le stazioni!

"Ingegneria civile" è tutto ciò che riguarda la costruzione di strutture e opere infrastrutturali. La costruzione del cavo C1 è un bell'esempio che illustra il genio umano e le risorse tecnologiche implementate!

Fai un tour delle tue future stazioni in immagini.

© Île-de-France Mobilités / Laurent Grandguillot