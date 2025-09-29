È ufficiale: il cavo C1 entrerà in servizio il 13 dicembre 2025!
Mentre i test continuano e le prime cabine circolano "senza pigiama" sulla linea, la data di entrata in servizio è ora ufficiale.
Il cavo C1, la prima funivia urbana nell'Île-de-France, aprirà le sue porte il 13 dicembre 2025!
Con le sue 5 stazioni, cabine accessibili a tutti e il suo collegamento diretto con i trasporti esistenti, il cavo C1 sarà la nuova soluzione di mobilità.
Un'alternativa veloce, regolare e silenziosa progettata per semplificare gli spostamenti quotidiani.
© Île-de-France Mobilités e © Aymeric Guillonneau – Regione Île-de-France