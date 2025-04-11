Informazioni sui cavi di comunicazione
Avete notato che il cavo trattore-portante del C1 è accompagnato da altri 2 cavi più sottili?
Sono i cavi di comunicazione che, tra il cavo portante-trattore necessario per le cabine, vengono utilizzati per trasmettere segnali tra le stazioni e per alimentare le apparecchiature delle torri.
Lo svolgimento di questi cavi è stato effettuato contemporaneamente a quello del cavo di trazione.
Per mezzo di una navicella alta a grande altezza, gli specialisti hanno meticolosamente installato questi cavi di comunicazione necessari per il funzionamento della funivia.
