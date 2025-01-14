Una cassaforma elegante per proteggere e vestire il sistema delle vostre stazioni

Questa cassaforma protegge il sistema e la stazione dalle intemperie lasciando entrare la luce per limitare il consumo energetico delle stazioni.

Si è scelto di trattarli nel modo più discreto e sobrio possibile in modo che queste casseforme si integrino armoniosamente nel paesaggio e ne riducano l'impatto visivo.

Le facciate in vetro anodizzato riflettono i contorni del paesaggio circostante.

Il nome di ogni stazione verrà visualizzato in lettere monumentali luminose, illuminate da LED. I nomi saranno visibili giorno e notte.

Scopri in immagini le facciate vetrate del sistema della stazione Valenton che sono ora installate!

