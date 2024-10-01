A Villeneuve-Saint-Georges, sollevamento dell'ultimo pilone sullo spazio pubblico

Questo giovedì, 26 settembre, le squadre hanno proceduto al sollevamento di un pilone alto 51 metri, sulla rotonda situata all'angolo tra i viali Guy Môquet e J.F. Kennedy. È uno degli ultimi grandi piloni della linea. Questo passo decisivo segna un ulteriore progresso nell'avanzamento del progetto.

Grazie alla mobilitazione quotidiana dei compagni, la costruzione della 1a funivia urbana dell'Île-de-France sta facendo passi da gigante.

Il futuro collegamento tra la metropolitana di Créteil-Pointe du Lac e Villa Nova, via Limeil-Brévannes e Valenton, sta diventando ogni giorno un po 'più concreto e noi, come voi, non vediamo l'ora di vederlo completato.

Grazie ancora per il vostro incoraggiamento e contate su di noi per farlo il prima possibile!

© Île-de-France Mobilités / Anne-Claude Barbier