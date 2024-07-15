Stazione La Végétale: le opere civili delle fondazioni procedono!

Questa stazione, situata nel cuore dell'omonimo corridoio verde, reindirizzerà il percorso della linea ad angolo retto, verso la stazione capolinea Villa Nova.

Ad oggi, il rinforzo necessario a seguito delle operazioni è progredito molto bene. La cassaforma provvisoria, in vista della cementazione delle 5 candele (pilastri che sosterranno la stazione) è in corso (2 sono già state completate). Diverse fasi di controllo sono essenziali per garantire la stabilità, la tenuta e il corretto posizionamento della cassaforma.

Il calcestruzzo viene quindi versato in ogni cassaforma, utilizzando un secchio di cemento, in strati successivi. Dopo aver asciugato il calcestruzzo, i compagni possono quindi smantellare la cassaforma.

Come possiamo vedere, la realizzazione delle fondamenta delle stazioni è un lungo passaggio che richiede tutta la vigilanza e il know-how dei compagni!