Tutto quello che c'è da sapere sulla costruzione delle stazioni

Come sono costruite le vostre stazioni C1? Quali sono i passaggi? Quali professioni sono mobilitate? Vi raccontiamo tutto in immagini!

La fase finale della costruzione delle vostre 5 stazioni è ora in corso con gli allestimenti interni, mentre gli spazi esterni stanno prendendo forma di giorno in giorno. Fin dal primo giorno di lavoro delle stazioni, molti mestieri sono mobilitati: scavatori, gruisti, falegnami, elettricisti, tettoi, meccanici, commercianti di rottami, pittori, paesaggisti ... Tanti mestieri e fasi di realizzazione per offrirti spazi passeggeri ben integrati nel paesaggio e funzionali. Complimenti a tutti i compagni!

Non esitate a inviarci le vostre reazioni e incoraggiarle in questo tratto finale, fino alla messa in servizio della linea, prevista per la fine del 2025!

©Île-de-France Mobilités