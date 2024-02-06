CRÉTEIL - POINTE DU LAC : GRANDI OPERE
A Créteil, i lavori stanno procedendo rapidamente per garantire la messa in servizio del cavo C1 entro il 2025.
Sulla Route de la Saussaie du Ban (RD 102), i lavori per il pilone "1P2" inizieranno da metà febbraio.
Seguirà un passo importante: il traino del cavo tra la stazione di Pointe du Lac e la stazione di Limeil-Brévannes.
Questo lavoro richiede la chiusura di questa porzione della RD 102 dal 12 febbraio per un periodo di 6 mesi.
Per quanto riguarda la futura stazione di Pointe du Lac, la costruzione di essa e della sezione nord-est della passerella che collega la stazione della metropolitana 8 e il centro commerciale François Mitterrand continuano.
Da marzo/aprile, i lavori si sposteranno sulla parte sud-occidentale della RD 1, sul lato dei binari della metropolitana. Consisteranno nella costruzione di una nuova parte della sezione della passerella e proseguiranno con la creazione del pilone a portale all'uscita della stazione. Questi interventi porteranno allo spostamento del traffico stradale sul lato nord-est della RD 1.
Vi assicuriamo il nostro impegno a ridurre al minimo i disagi al traffico e vi ringraziamo per la vostra comprensione.