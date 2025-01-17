Info lavori a Valenton e Limeil-Brévannes: chiusura del vicolo di Parigi
Come parte dello sviluppo della stazione di Valenton, vengono eseguiti lavori stradali nel vicolo di Parigi. I lavori si svolgeranno in 3 fasi nell'arco dell'anno 2025 (da metà gennaio a metà luglio, da metà maggio a metà luglio e da metà luglio a metà dicembre).
Che differenza fa?
- Chiusura del vicolo di Parigi da metà gennaio a metà luglio 2025
- Mantenere l'accesso per i residenti locali
- Implementazione di una deviazione stradale
- Traffico limitato a 30 km/h in avvicinamento al cantiere, sulle strade di Parigi e Gabriel Péri, per tutta la durata dei lavori
- L'inquinamento acustico può essere generato dai lavori
Saïd, il tuo agente di sensibilizzazione, è a tua disposizione per rispondere alle tue domande. Può essere raggiunto al numero 06 32 87 00 52.
Vi assicuriamo il nostro desiderio di ridurre al minimo i disagi alla vita del vostro quartiere e vi ringraziamo per la vostra comprensione.