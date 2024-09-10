Visita in loco di una stazione, domenica 22 settembre 2024
Nell'ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, Île-de-France Mobilités apre le porte del cantiere della stazione di Limeil-Brévannes, questa domenica 22 settembre:
- -Visita libera
- -Iscrizione individuale obbligatoria (posti limitati)
- -cantiere inaccessibile a PRM, passeggini e bambini sotto i 10 anni
- -Ogni minore deve essere accompagnato da 1 adulto responsabile
Durante una visita guidata di 1,5 ore, il team C1 ti introdurrà al progetto, al funzionamento della stazione di potenza e delle officine-garage, ai piloni e al prototipo della cabina.
Scopri il programma completo QUI.
E registrati rapidamente su idf-mobilites.fr/JEP2024-CableC1 !
Il team del progetto C1 non vede l'ora della vostra visita!