A Villeneuve-Saint-Georges, la stazione Bois Matar* sta emergendo dal terreno!

Data di pubblicazione: 1 agosto 2023

Per tutta l'estate del 2023, i compagni saranno al lavoro sul diritto di passaggio della futura stazione, lungo Avenue J.F.K. I lavori consisteranno principalmente nella preparazione del terreno e delle fondamenta dei piloni e della stazione.

Questo sito sarà sotto stretta sorveglianza e verranno prese tutte le misure per ridurre al minimo i disagi (nebulizzazione delle polveri, aumento della protezione con i residenti del sito, scelta delle macchine e delle tecniche di costruzione meno rumorose, orari di costruzione supervisionati). Non avrà alcun impatto sul traffico stradale.

Hai una domanda? Contatta il tuo agente locale, Saïd, al numero 06 32 87 00 52.

*Il nome della stazione è provvisorio

© Ile-de-France Mobilités/Doppel Francia