Stazione Créteil – Pointe du Lac: lavori Route de la Saussaie du Ban (RD102), proroga fino a metà giugno 2023

Data di pubblicazione: 18 maggio 2023

Al termine delle prime trincee costruite sulla strada Saussaie du Ban (RD102), i compagni di SUEZ hanno scoperto la presenza di tubi molto antichi.

Di conseguenza, le nuove strutture e il programma di lavoro devono essere adattati.

La chiusura della strada al traffico e il divieto di sosta saranno prorogati di circa due settimane, fino a metà giugno. Grazie per la vostra comprensione.

Saïd, agente di prossimità del cavo C1, farà visite regolari al sito e sarà a vostra disposizione per rispondere alle vostre domande o informarvi. Può essere raggiunto telefonicamente al numero 06 32 87 00 52.