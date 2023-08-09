Il cavo C1: una vegetazione diversificata e rinnovata
Data di pubblicazione: 20 luglio 2023
+ 500: questo è il numero di alberi che verranno piantati lungo il percorso del cavo C1 e vicino alle tue future stazioni!
Arbusti, alberi alti, erbe e piante perenni... Quasi 65 specie sono state scelte per la loro robustezza e basso consumo di acqua.
Per la maggior parte, queste specie sono endemiche e raccomandate dalla guida delle piante native del bacino di Parigi. Questa tavolozza vegetale diversificata offrirà ai viaggiatori e ai residenti un ambiente urbano rinnovato.
