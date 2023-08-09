Sustainable Time: il cuore della linea
Data di pubblicazione: 21 marzo 2023
La stazione Temps Durables di Limeil-Brévannes riunirà diverse strutture essenziali per il funzionamento del cavo C1:
- 2 garage saranno situati su entrambi i lati delle piattaforme, destinati al parcheggio delle cabine quando non circolano. Questi garage includono anche un'officina di manutenzione e lavaggio che garantirà il comfort e l'affidabilità della funivia.
- Il tetto verde di uno creerà spazio aggiuntivo per promuovere la biodiversità locale, mentre l'impianto fotovoltaico dell'altro alimenterà l'illuminazione, le prese, il termoconvettore, lo scaldabagno e il carroponte della stazione.
- La Centralized Control Station (PCC) responsabile della gestione della linea e dell'azione in tempo reale sul suo funzionamento così come la stazione di guida della funivia.