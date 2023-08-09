Data di pubblicazione: 30 giugno 2023

Nella tua funivia, viaggerai sempre seduto!

Durante il tuo viaggio, avrai sempre la certezza di avere un posto in cabina. Per motivi di comfort e sicurezza, il numero di passeggeri per cabina è massimo 10 o meno in presenza di una bicicletta, un passeggino, una persona con bagagli, una sedia a rotelle ...). La modularità dei sedili permetterà di adattarsi a tutte le situazioni.

Il cavo C1 è stato progettato per essere in grado di trasportare più passeggeri del previsto durante le ore di punta. Grazie a questa sovraccapacità e alla frequenza di passaggio delle cabine, una ogni 30 secondi circa, potrai salire a bordo facilmente.

Infine, gli agenti presenti in stazione avranno il compito di regolare i flussi, informare e garantire la sicurezza dei passeggeri. Nella 1a funivia urbana dell'Île-de-France, viaggerete comodamente e serenamente. Vuoi saperne di più sulla tua funivia? Iscriviti alla nostra pagina o fai le tue domande al team di progetto!

©Ile-de-France Mobilités/Hervé Piraud