A Créteil, iniziano i lavori per la stazione di Pointe du Lac*!
Data di pubblicazione: 7 agosto 2023
Per ospitare la nuova passerella e la stazione C1 Cable Station, le squadre stanno costruendo i pilastri che li sosterranno
Il traffico sulla RD1 sarà influenzato con cambiamenti previsti nell'area fino alla messa in servizio: riduzione delle corsie e limiti di velocità. Stai attento.
*Il nome della stazione è provvisorio