Sviluppo temporaneo del vicolo di Parigi a Valenton
Data di pubblicazione: 7 luglio 2023
Per eseguire i lavori alla stazione Émile Zola*, il vicolo di Parigi cambierà forma da lunedì 10 luglio fino alla messa in servizio della futura funivia entro il 2025.
Il traffico automobilistico rimarrà attivo su questo tratto, tuttavia invitiamo tutti gli utenti che utilizzano questo vicolo ad essere vigili e rallentare il loro ritmo.
Per ulteriori informazioni, contatta Said, il tuo agente locale, al numero 06 32 87 00 52, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17.
*Il nome della stazione è provvisorio