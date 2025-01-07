Messa in sicurezza degli spazi per lo svolgimento del cavo tra Limeil-Brévannes e La Végétale

Dall'inizio di gennaio alla fine di febbraio 2025, le squadre percorreranno gli ultimi chilometri di cavo della linea della funivia, tra le stazioni di Limeil-Brévannes e La Végétale.

Su questa sezione, il cavo C1 sorvolerà il flusso verde La Végétale e in particolare i parchi di La Ballastière e Saint-Martin. Questa operazione richiederà la sicurezza essenziale dell'area di svolgimento e l'installazione di protezioni.

Alcuni sentieri dei due parchi così come la pista da bowling e lo stadio cittadino saranno chiusi al pubblico per circa 2 mesi.

Verrà predisposta una segnaletica specifica per guidarti.

Saïd, il tuo agente di sensibilizzazione, sarà a tua disposizione per rispondere alle tue domande. Può essere raggiunto al numero 06 32 87 00 52.

Trova di seguito tutte le informazioni per le chiusure dei percorsi ma anche maggiori spiegazioni sulle diverse fasi dello svolgimento dei cavi.