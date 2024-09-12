I primi test a campione iniziano con le cabine sulla prima sezione del C1

Potresti vedere le prime cabine nel cielo della Val-de-Marne oggi, tra le stazioni di Pointe du lac e Limeil-Brévannes.

No no, non stai sognando. 4 cabine fasciate sono state consegnate in anteprima per effettuare i primi test su questa porzione del percorso.

Le cabine circoleranno a bassa velocità. Durante questi test e al termine di questi test, i tecnici affinano le regolazioni all'interno delle stazioni e a livello dei bilancieri dei piloni per la perfetta conformità di tutte le installazioni.

La marcia in bianco, una tappa in sé, sarà lanciata sull'intera linea nella seconda metà del 2025. Durerà diverse settimane e consisterà nel testare su larga scala, tutto il corretto funzionamento della linea. Ma vi diremo tutto questo a tempo debito.

La costruzione della vostra funivia sta prendendo forma giorno dopo giorno e stiamo lavorando duramente per raggiungere la messa in servizio nella seconda metà del 2025.

L'emozione è forte all'interno delle squadre!