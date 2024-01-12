CORVI, TAPPI E UN GREMBIULE!

Il vocabolario dell'edilizia è a volte sorprendente e intriso di poesia!

Affinché le imponenti strutture in cemento armato che comporranno la passerella siano perfettamente solide, è essenziale rinforzarle su entrambi i lati.

Questo è il ruolo dei tappi e dei corvi, sorta di massicce escrescenze di cemento, che una volta collegate alle vele verticali, garantiranno la piena stabilità della struttura.

Il complesso sosterrà l'impalcato, cioè la superficie piana che collega le due estremità della passerella e su cui saranno organizzati gli sviluppi urbani e paesaggistici.

Continua a seguirci per scoprire il mondo della costruzione della tua funivia.