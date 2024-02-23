Misure proattive per controllare il livello sonoro del cavo C1

Rigorosi studi e modelli acustici sono stati effettuati dalla fase di progettazione e durante le varie fasi del progetto.

Poiché non esistono ancora norme sul rumore emesso dalle funivie, gli studi di impatto sono stati effettuati sulla base del regolamento sul "rumore del trasporto terrestre" e verificati secondo il regolamento sul "rumore di vicinato", entrambi interessanti e complementari.

Tutti gli studi e i modelli stabiliti indicano che il cavo C1 è pienamente conforme a queste normative su tutta la linea.

Il rumore generato dalla funivia si fonderà con il rumore ambientale misurato lungo l'intero percorso.

Questa buona prestazione acustica è dovuta in particolare alla scelta della qualità del cavo portante – trattore che riduce significativamente le vibrazioni di un cavo convenzionale.

Inoltre, il sistema di motorizzazione scelto per il cavo C1 è uno dei più silenziosi. Nella stazione saranno installati smorzatori di vibrazioni e le pareti e i tetti saranno insonorizzati.

Al fine di garantire che il rumore emesso dal cavo non costituisca un fastidio per i residenti locali, i livelli di rumore intorno alla funivia saranno monitorati dopo la sua messa in servizio, quindi regolarmente per i primi 10 anni di funzionamento.