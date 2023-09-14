Funicolare e funivia urbana: qual è la differenza?

Entrambi appartenenti alla famiglia del trasporto a fune, sono stati progettati per aggirare i vincoli locali di un territorio e per facilitare gli spostamenti. Tuttavia, sono molto diversi!

Scopriamo insieme le particolarità di questi due gioielli dell'ingegneria:

La funicolare viene utilizzata per salire e scendere pendii ripidi. Come la funicolare di Montmartre, viaggia a terra lungo binari con cabine collegate da un cavo trainato da un motore.

La funivia urbana, d'altra parte, è una modalità di trasporto aereo a fune supportata da diversi tralicci.

Le sue cabine sono sospese in aria e ti offrono viste panoramiche lungo tutto il tuo viaggio. Ispirato alle cabinovie delle stazioni sciistiche, si è adattato alle nostre città. Diventa una soluzione ottimale per superare gli ostacoli del territorio: il cavo C1 sorvolerà le interruzioni urbane, come le linee ferroviarie o le strade principali.

Quindi, entro il 2025, raggiungere Créteil a Villeneuve-Saint-Georges, via Limeil-Brévannes e Valenton richiederà solo circa 18 minuti!