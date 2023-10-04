La linea 15 Sud avvicinerà la Val-de-Marnais alla rete di trasporto dell'Ile-de-France
La linea 15 Sud del Grand Paris Express, il primo tratto della tangenziale metropolitana intorno a Parigi, collegherà Pont de Sèvres a Noisy - Champs in 37 minuti rispetto agli oltre un'ora di oggi. Un risparmio di tempo di diverse ore ogni settimana da dedicare ai suoi cari e ai suoi hobby.
La stazione di Créteil L'Échat si trova a pochi minuti da Pointe du Lac, che si può facilmente raggiungere con la funivia C1.
Lungo i suoi 33 km, la linea 15 Sud attraverserà 22 comuni e interesserà più di un milione di abitanti. La sua messa in servizio è prevista per la fine del 2025.