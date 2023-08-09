Rivestimento del cavo C1: ecco il risultato dei vostri voti!

Data di pubblicazione: 8 aprile 2022

Per due settimane, ti abbiamo chiesto di votare per scegliere la vestizione della tua futura funivia, il cavo C1. I risultati sono caduti, il design vincente è...

VIDEO Scopri le cabine del futuro cavo C1 con il rivestimento che hai scelto!

Grazie a tutti per i vostri voti: è ora di scoprire quale skin è venuto prima! Nel 2025, il cavo C1 collegherà Créteil a Villeneuve-Saint-Georges servendo Limeil-Brévannes e Valenton.