Rivestimento del cavo C1: ecco il risultato dei vostri voti!
Data di pubblicazione: 8 aprile 2022
Per due settimane, ti abbiamo chiesto di votare per scegliere la vestizione della tua futura funivia, il cavo C1. I risultati sono caduti, il design vincente è...
VIDEO Scopri le cabine del futuro cavo C1 con il rivestimento che hai scelto!
Grazie a tutti per i vostri voti: è ora di scoprire quale skin è venuto prima! Nel 2025, il cavo C1 collegherà Créteil a Villeneuve-Saint-Georges servendo Limeil-Brévannes e Valenton.
Per vestire il cavo C1, hai scelto il design 3!
Per vestire la primissima funivia dell'Île-de-France – in realtà piuttosto una gondola, a proposito, spieghiamo la differenza appena sotto -, che circolerà tra Créteil e Villeneuve-Saint-Georges, hai optato per un design che "sorride".
La tua futura cabina mostrerà quindi un approccio grafico dinamico, positivo e curvo.
Funivia, gondola: quali sono le differenze?
Anche se il termine generico per descrivere una cabina che trasporta passeggeri attaccati a un cavo è abbastanza generalmente "funivia", il futuro cavo C1 è in realtà ... una gondola!
Ma allora, come orientarsi?
La funivia è, in generale, composta da due grandi cabine, di capacità molto grandi, che operano su un movimento avanti e indietro, una cabina va in una direzione e poi ritorna nell'altra direzione.
La cabinovia esegue un movimento "unidirezionale", vale a dire che le cabine si muovono sempre nella stessa direzione, seguendo un anello. Le cabine di una cabinovia hanno capacità inferiori (10 persone sedute, nell'ambito del progetto C1).