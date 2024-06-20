Stazione Limeil-Brévannes: in un momento in cui cornici e premuri si stanno unendo!
Pubblicato su
Alcune settimane fa, vi abbiamo informato sullo stato di avanzamento del montaggio dei telai metallici delle officine-garage situate nella stazione di Limeil-Brévannes.
Oggi è in corso una nuova fase a seguito dell'arrivo dei premuri.
Questi sono i muri di cemento prefabbricati in fabbrica. Alte una decina di metri, queste pareti vengono depositate a destra della struttura metallica, quindi regolate dalla squadra di compagni.
I puntelli temporanei assicurano l'installazione delle pareti mentre gli installatori controllano il loro corretto allineamento.
Questa operazione riguarda inizialmente il garage ovest e verrà rinnovata sul garage est nei prossimi giorni.