Il controllo qualità prima di tutto!
Quando i camion arrivano sul posto per fornire calcestruzzo, il compagno designato preleva un campione di calcestruzzo per verificare la conformità della consegna con l'ordine.
Per prima cosa controlla la sua temperatura con una sonda. Quindi, misura la consistenza del calcestruzzo, che non dovrebbe essere né troppo liquido né troppo plastico.
Questa misurazione viene effettuata con un cono di Abrams (dal nome del suo inventore) in cui viene imballato il campione di calcestruzzo. Al termine di questa manipolazione, viene misurato il livello di cedimento del calcestruzzo e quindi rivela la sua manovrabilità, in base all'uso previsto (classe di consistenza). Queste operazioni vengono eseguite sistematicamente su ogni consegna.
Inoltre, i campioni vengono prelevati, conservati in scatole isolate prima di essere inviati a un laboratorio specializzato per essere frantumati in diverse scadenze. Questa operazione consente di verificare la conformità della resistenza del calcestruzzo.