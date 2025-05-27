Cavo

Nuova lineaCréteil > Villeneuve-Saint-Georges

Invito a venire a scoprire le vostre future stazioni e la greenway La Végétale

Pubblicato su

  -  

Aggiornato il

Île-de-France Mobilités e Île-de-France Nature vi invitano a scoprire le strutture della greenway La Végétale e 3 stazioni del cavo C1 durante una passeggiata guidata.

4 passeggiate della durata di 2 ore sono offerte domenica 15 giugno 2025.

Una merenda sarà offerta ai partecipanti alla fine di ogni corsa.

Condizioni di accesso alla corsa:

  • Visita libera.
  • Registrazione obbligatoria.
  • Passeggiate, accessibile a PRM e passeggini.
  • I minori devono essere accompagnati da 1 adulto responsabile (fino a 2 bambini per adulto). Visita consigliata solo a partire dagli 8 anni.
  • Indossare scarpe adatte per camminare.
  • Deposito obbligatorio di un documento di identità all'inizio della corsa.

Punto d'incontro (nessuna registrazione in loco): 10 avenue Descartes, 94450 Limeil-Brévannes

Il numero di posti è limitato, quindi non tardare a registrarti!

Per registrarti, clicca qui