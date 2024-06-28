Info lavori a Villeneuve Saint-Georges

A Villeneuve-Saint-Georges, l'installazione di un pilone richiede lavori, all'incrocio RD102/RD136, tra i viali President John Fitzgerald Kennedy / Fontaine Saint Martin / Rû de Gironde / Guy Moquet.

La carreggiata sarà ridotta a una corsia quando ci si avvicina alla rotatoria.

Il limite di velocità sarà di 30 km/ora in prossimità della rotatoria.

Il traffico sarà mantenuto per tutti e la carreggiata sarà ripristinata dopo i lavori.



Saïd, agente di prossimità del cavo C1 effettuerà visite regolari al sito e sarà a vostra disposizione per rispondere alle vostre domande o informarvi. Può essere raggiunto telefonicamente al numero 06 32 87 00 52.