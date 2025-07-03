Info travaux - chiusura di La Végétale tra avenue de Valenton e rue Gutenberg

Nell'ambito dello sviluppo dei dintorni della stazione di La Végétale e della creazione di accessi pedonali, il percorso del corridoio verde tra Avenue de Valenton e Rue Gutenberg è inaccessibile fino a metà agosto 2025.

Durante questo periodo, è possibile prendere il percorso di deviazione attraverso Rue Georges Clemenceau.

Saïd, il tuo agente di sensibilizzazione, è a tua disposizione per rispondere alle tue domande. Può essere raggiunto al numero 06 32 87 00 52.

Vi assicuriamo il nostro desiderio di ridurre al minimo i disagi alla vita del vostro quartiere e vi ringraziamo per la vostra comprensione.