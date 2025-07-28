Cavo

Nuova lineaCréteil > Villeneuve-Saint-Georges

Info travaux - proroga della chiusura del vicolo di Parigi

Pubblicato su

  -  

Aggiornato il

Come parte dello sviluppo della stazione di Valenton, i lavori stradali continuano nel vicolo di Parigi.

Che differenza fa?

  • Chiusura del vicolo di Parigi fino a metà settembre 2025.
  • Mantenimento dell'accesso per i residenti locali e deviazione stradale.
  • Traffico limitato a 30 km/h in avvicinamento al cantiere, sulle strade di Parigi e Gabriel Péri, per tutta la durata dei lavori.
  • L'inquinamento acustico può essere generato dai lavori.

 

Saïd, il tuo agente di sensibilizzazione, è a tua disposizione per rispondere alle tue domande. Può essere raggiunto al numero 06 32 87 00 52.

Vi assicuriamo il nostro desiderio di ridurre al minimo i disagi alla vita del vostro quartiere e vi ringraziamo per la vostra comprensione.

Info travaux - proroga della chiusura del vicolo di Parigi luglio 2025