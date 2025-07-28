Info travaux - proroga della chiusura del vicolo di Parigi
Come parte dello sviluppo della stazione di Valenton, i lavori stradali continuano nel vicolo di Parigi.
Che differenza fa?
- Chiusura del vicolo di Parigi fino a metà settembre 2025.
- Mantenimento dell'accesso per i residenti locali e deviazione stradale.
- Traffico limitato a 30 km/h in avvicinamento al cantiere, sulle strade di Parigi e Gabriel Péri, per tutta la durata dei lavori.
- L'inquinamento acustico può essere generato dai lavori.
Saïd, il tuo agente di sensibilizzazione, è a tua disposizione per rispondere alle tue domande. Può essere raggiunto al numero 06 32 87 00 52.
Vi assicuriamo il nostro desiderio di ridurre al minimo i disagi alla vita del vostro quartiere e vi ringraziamo per la vostra comprensione.