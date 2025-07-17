Invito a venire a scoprire la greenway La Végétale e i dintorni delle vostre future località
Île-de-France Mobilités e Île-de-France Nature vi invitano a scoprire le strutture della greenway La Végétale intorno a 3 delle stazioni del cavo C1, durante una passeggiata guidata.
La passeggiata dura circa 1h30.
Scegli la data che fa per te sul modulo.
Condizioni di accesso alla corsa:
- Visita libera.
- Registrazione obbligatoria.
- Passeggiate: portare scarpe adatte per camminare.
- I minori devono essere accompagnati da 1 adulto responsabile (fino a 2 bambini per adulto). Visita consigliata solo a partire dagli 8 anni.
- Deposito obbligatorio di un documento di identità all'inizio della corsa.
Punto d'incontro (nessuna registrazione in loco):
10 avenue Descartes, 94450 Limeil-Brévannes