Invito a venire a scoprire la greenway La Végétale e i dintorni delle vostre future località

Île-de-France Mobilités e Île-de-France Nature vi invitano a scoprire le strutture della greenway La Végétale intorno a 3 delle stazioni del cavo C1, durante una passeggiata guidata.

La passeggiata dura circa 1h30.

Scegli la data che fa per te sul modulo.

Condizioni di accesso alla corsa:

  • Visita libera.
  • Registrazione obbligatoria.
  • Passeggiate: portare scarpe adatte per camminare.
  • I minori devono essere accompagnati da 1 adulto responsabile (fino a 2 bambini per adulto). Visita consigliata solo a partire dagli 8 anni.
  • Deposito obbligatorio di un documento di identità all'inizio della corsa.

Punto d'incontro (nessuna registrazione in loco):

10 avenue Descartes, 94450 Limeil-Brévannes

