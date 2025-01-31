Villa Nova e La Végétale: cabina nel resort

Giovedì 30 gennaio, le squadre hanno appeso una prima cabina nel suo pigiama bianco nelle stazioni di Villa Nova e La Végétale per apportare modifiche. In questa fase, si tratta di regolare tutti i meccanismi e verificare che il passaggio dalla cabina alla stazione funzioni perfettamente.

Questo passaggio è essenziale prima di procedere con i test di linea che si svolgeranno tra diversi mesi.

Infatti, molti controlli dovranno essere effettuati, quasi metro per metro, a livello di ogni ingranaggio, prima che le 105 cabine vengano lanciate sull'intera linea.

©Île-de-France Mobilités / Doppel Francia