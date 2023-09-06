La scoperta delle funivie urbane termina vicino a Porto!

Dopo la metropolitana, il tram o la funicolare, è il momento della funivia urbana di Vila Nova de Gaia. Conosciuta per le sue strade tortuose, ripide e di difficile accesso, la città di Vila Nova de Gaia è stata in grado di innovare per facilitare il movimento degli abitanti tra le sue coste e montagne.

Arroccato in mezzo alle scogliere, è nascosto nel paesaggio urbano e permette di aggirare dislivelli di oltre 60 metri!

Collegando il quartiere delle cantine al Giardino di Morro, offre una vista spettacolare sulla Valle del Douro e sul centro storico.

Oggi è diventata una delle attrazioni turistiche più popolari nelle città di Porto e Vila Nova de Gaia.