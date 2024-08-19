La prima serie di cabine C1

La produzione delle cabine della tua funivia sta procedendo bene!

Dopo numerosi controlli durante tutta la produzione, il funzionamento di ogni cabina viene controllato scrupolosamente sul banco prova.

Le cabine pronte per il volo vengono pulite, imballate in una calza protettiva e conservate fino alla partenza.

Comodi, spaziosi e dotati di tutti i dispositivi necessari per la sicurezza e il benessere dei viaggiatori, questi veicoli volanti entreranno presto a far parte del tuo paesaggio.

Ma ancora pazienza!

Il team del progetto C1 e tutti i compagni hanno ancora molto da fare sul campo e ci stanno lavorando ogni giorno!