L'hub di interscambio della stazione di Villa Nova sta prendendo forma

L'installazione della pavimentazione intorno alla stazione di Villa Nova a Villeneuve-Saint-Georges rivela i contorni del grande piazzale che precederà l'ingresso alla stazione. Le lame calcaree grigie richiamano la gamma cromatica delle facciate del locale tecnico. La pista ciclabile unidirezionale è ora visibile. I supporti su cui verrà posizionata la tettoia della stazione sono al loro posto. Sono inoltre delimitate le piattaforme dei punti di sosta per gli autobus, i punti di consegna e quelli dedicati al personale operativo.

I contorni della tua stazione tra città e campi e gli sviluppi urbani che lo accompagnano sono rivelati: piazzale pedonale, pista ciclabile, punti di consegna, fermate degli autobus, armadietti e cerchi per biciclette, illuminazione, arredo urbano ...

L'installazione della tenda da sole all'ingresso della stazione sarà effettuata la prossima primavera.

©Île-de-France Mobilités