Pirotecnica non è solo sinonimo di fuochi d'artificio!

A causa delle numerose battaglie di artiglieria che hanno avuto luogo nell'Île-de-France durante la guerra del 1870, da un lato, e dei bombardamenti effettuati durante la seconda guerra mondiale, dall'altro, è imperativo controllare i pavimenti prima di qualsiasi costruzione.

Infatti, questi possono contenere esplosivi chiamati REG (Residuati esplosivi di guerra) e che devono essere neutralizzati. Questa diagnosi viene molto spesso effettuata nella regione dell'Île-de-France, per la maggior parte delle costruzioni che richiedono interventi approfonditi.

Per la tua funivia, uno studio storico e la diagnostica dei terreni e la loro messa in sicurezza sono stati effettuati da una società specializzata, grazie a diversi metodi di perforazione ed esplorazione.

La profondità dei fori di trivellazione è stabilita in base a studi storici precedentemente effettuati. Questi fori pirotecnici sono stati effettuati in alcune stazioni e in diversi tralicci.

Mettere in sicurezza la tua linea della funivia è una preoccupazione costante e nulla è lasciato al caso!