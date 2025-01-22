Dalla metro 8 Pointe du Lac al cavo C1: c'è solo un passo!

La stazione capolinea della metropolitana 8, la stazione C1 Cable e il centro commerciale François Mitterrand sono ora collegati!

L'apertura della facciata vetrata della stazione della metropolitana, ora completata, consentirà l'accesso diretto alla passerella lunga 80 metri in costruzione. Una tettoia progettata per proteggere i viaggiatori dalle intemperie è già in atto. L'impalcato della passerella è demolito e cementato. I lavori proseguiranno fino all'estate del 2025; Essi consisteranno in particolare nel rinforzo dei supporti e nell'esecuzione dell'impermeabilizzazione e dell'elettrificazione.

Questo nuovo collegamento faciliterà gli spostamenti di tutti gli utenti e in particolare di quelli di Cristollian che desiderano raggiungere la metropolitana.

Tra la metro 8, le numerose linee di autobus, il deposito biciclette e l'imminente arrivo del C1, l'hub multimodale di Pointe du Lac sarà ulteriormente rafforzato!

©Île-de-France Mobilités / Anne-Claude Barbier