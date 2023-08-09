La Végétale e il Câble C1, progetti strettamente collegati

Data di pubblicazione: 27 gennaio 2023

Il cavo C1 corre lungo La Végétale tra le stazioni Temps Durables e Émile Combes a Limeil-Brévannes per 1,3 km. Sarà accessibile anche dalla stazione Emile Zola di Valenton.

Fin dalla progettazione della linea della funivia C1, sono state prese in considerazione le caratteristiche di questa greenway.

I percorsi che portano alle stazioni e l'ambiente paesaggistico sono stati progettati per creare continuità tra i due e saranno accessibili al 100% a tutti.

Fino alla messa in servizio del cavo C1, alcuni lavori saranno concomitanti con quelli di La Végétale.

Per maggiori informazioni sul progetto: https://lavegetale.fr