2024: uno sguardo alla costruzione della funivia
L'anno 2024 è stato caratterizzato da progressi molto notevoli che consentiranno di continuare e finalizzare la costruzione del cavo C1 nel 2025.
Merita una piccola retrospettiva!
Abbiamo selezionato per voi un'antologia delle tappe principali del 2024:
- Sollevamento tralicci
- Lo svolgimento del cavo su due terzi del percorso
- La fabbricazione di cabine
- La visita del cantiere della stazione di Limeil-Brévannes
- L'emergere di ciascuna delle tue 5 stazioni
- Il grande affresco su palizzate realizzato dagli scolari del territorio
©Île-de-France Mobilités / Doppel Francia / Christophe Surowiec