Nuova lineaCréteil > Villeneuve-Saint-Georges

2024: uno sguardo alla costruzione della funivia

L'anno 2024 è stato caratterizzato da progressi molto notevoli che consentiranno di continuare e finalizzare la costruzione del cavo C1 nel 2025.

Merita una piccola retrospettiva!

Abbiamo selezionato per voi un'antologia delle tappe principali del 2024:

- Sollevamento tralicci

- Lo svolgimento del cavo su due terzi del percorso

- La fabbricazione di cabine

- La visita del cantiere della stazione di Limeil-Brévannes

- L'emergere di ciascuna delle tue 5 stazioni

- Il grande affresco su palizzate realizzato dagli scolari del territorio

