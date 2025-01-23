L'ultimo pilone è stato sollevato!

L'anno 2025 è appena iniziato ed ecco già una prima bella realizzazione per la C1: gli ultimi due dei 30 piloni della linea sono stati sollevati, a meno di 15 mesi dal sollevamento dell'intero 1° pilone. Tanto di cappello ai team di progettazione e assemblaggio che hanno dimostrato ingegno e velocità per realizzare questa impresa tecnica.

Situati il più vicino possibile alla stazione di Valenton, questi ultimi piloni hanno la particolarità di essere i più piccoli della linea con un design a forma di V. Saranno impreziositi durante l'anno con elementi di design finali sopra i pendoli e a livello della base al fine di ottimizzare la loro integrazione.

©Île-de-France Mobilités