A Limeil-Brévannes, la piattaforma della tua stazione sta prendendo forma!

Il 1 ° ottobre, le squadre del cantiere della stazione di Limeil-Brévannes hanno installato i nasi della piattaforma utilizzando casseforme realizzate in stampa 3D.

I nasi di banchina sono i cordoli che consentono l'accesso sicuro alle cabine.

L'uso di casseforme stampate in 3D per progettare questi bordi ha diversi vantaggi. Permette di ottenere la forma precisa appropriata e risponde anche alle questioni ambientali e sociali:

- riduzione dei volumi di materiale utilizzato

- ricerca e sviluppo su materiali adatti a basse emissioni di carbonio

- prestazioni e miglioramento delle condizioni di lavoro, perché questo tipo di fabbricazione facilita l'esecuzione nei cantieri e riduce la fatica per gli operai.

Giorno dopo giorno, il cavo C1 si prepara ad accogliervi!

